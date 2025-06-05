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Папа Римський закликав Путіна зробити один жест заради миру в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Папа Римський закликав Путіна зробити один жест заради миру в Україні
Путін поговорив із Папою Римським
колаж із відкритих джерел

У Ватикані розповіли деталі розмови Лева XIV із диктатором Путіним

Ватикан підтвердив, що напередодні вдень відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC

Під час телефонної розмови, крім питань, що становлять взаємний інтерес, особливу увагу було приділено ситуації в Україні та питанням миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, і наголосив на важливості діалогу для забезпечення конструктивних контактів між сторонами та пошуку рішень вирішення війни, йдеться у повідомленні пресслужби Святого Престолу.

У ході розмови також торкалися гуманітарної ситуації та зусиль щодо обміну полоненими між Росією та Україною.

«Папа Римський згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за добрі побажання, отримані на початку його понтифікату, і наголосив, як спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи», – повідомили у Ватикані.

Напередодні стало відомо, що Путін у розмові з Папою Римським на прохання патріарха Кирила передав йому «побажання успіхів у пастирському служінні». Як повідомляє Кремль, понтифік нібито висловився за продовження діалогу «між двома сестринськими церквами».

До слова, Папа Римський Лев XIV на загальній аудієнції в середу рішуче закликав зупинити війну в Україні, яка останніми днями потерпає від масованих обстрілів. Про це понтифік заявив на площі Святого Петра у Ватикані

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Теги: Папа Римський путін Ватикан

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