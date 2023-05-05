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У Бельгії затримано групу, підозрювану в організації теракту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Бельгії затримано групу, підозрювану в організації теракту
Підозрюваним можуть інкримінувати замах на вбивство, участь у діяльності терористичної групи та підготовку теракту
фото: fedasilinfo.be

Троє серед затриманих належать до групи затятих прихильників терористичної «Ісламської держави»

Поліція Бельгії затримала сімох осіб, переважно чеченців, за підозрою у плануванні теракту. Про це пише De Standaard.

Як зазначається, підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.

«Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними», – сказав у коментарі виданню представник прокуратури.

Практивно всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної «Ісламської держави». Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.

У межах розслідування тероризму поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті, після чого відбулися затримання.

Згодом слідчий суддя ухвалить рішення про те, чи постануть підозрювані перед судом. Їм можуть інкримінувати замах на вбивство, участь у діяльності терористичної групи та підготовку теракту.

Нагадаємо, що у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Повідомлялося про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 

Теги: Бельгія тероризм ІДІЛ кримінал

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