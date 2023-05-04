Бельгія готує новий пакет допомоги Україні

Європейські союзники обіцяють подальшу підтримку України

Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у Гаазі під час пресконференції.

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«Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. І як ви знаєте, з цими військовими пакетами можуть виникати практичні перешкоди. Але немає жодного сумніву, що ми маємо продовжувати цю підтримку», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з мером Брюсселя Філіпом Клозом, державним секретарем Брюссельського столичного регіону Паскалем Сметом та делегацією бельгійської столиці, які прибули до Києва. Європейські партнери передали українській столиці від Брюсельського столичного регіону дві сучасних карети швидкої допомоги та медичне оснащення.

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Як повідомлялося, 3 травня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ.