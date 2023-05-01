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Ердоган заявив про ліквідацію в Сирії лідера ІДІЛ: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ердоган заявив про ліквідацію в Сирії лідера ІДІЛ: деталі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що лідер «Ісламської держави» Абу Хусейн аль-Курайші був «нейтралізований»
фото з відкритих джерел

Спецоперацію було проведено Національною розвідувальною організацією Туреччини

Спецоперацію, внаслідок якої загинув лідер «Ісламської держави», було проведено Національною розвідувальною організацією Туреччини.

Увечері в неділю, 30 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що лідер «Ісламської держави» Абу Хусейн аль-Курайші був «нейтралізований» під час точкового удару, проведеного турецькою розвідкою.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Операція відбулася на початку цих вихідних у Джиндіресі, місті на півночі Сирії, приблизно за 7 кілометрів від турецького кордону. Інших подробиць поки невідомо.

«Сильна Туреччина є джерелом гордості для її громадян. Терористи більше не зможуть підняти голову у боротьбі. Це також сприяє безпеці Європи», – сказав президент Ердоган, коментуючи це повідомлення.

Він відзначив, що Національна розвідувальна організація успішно провела міжнародну операцію.

«Наше відомство вийшло на рівень, на якому перебувають американські та російські спецслужби», – похвалився турецький лідер.

Між іншим, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після того, як йому стало погано під час інтерв'ю.

Теги: Сирія Туреччина вбивство ІДІЛ

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