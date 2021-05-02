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    У Берліні «відсвяткували» першотравень: у сутичках поранено 30 поліцейських

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    Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей - У Берліні «відсвяткували» першотравень: у сутичках поранено 30 поліцейських
    Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей
    Фото Reuters

    Демонстранти кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння

    Першотравневі акції у Берліні переросли у сутички із поліцією, затримано 240 осіб. 1 травня у Берліні пройшло близько 20 мирних акцій, на які вийшло щонайменше 5 тис. протестуючих, – повідомляє Reuters.

    Явка була вищою, ніж минулого року, хоча вимоги щодо соціального дистанціювання залишаються чинними. Для контролю за ситуацією було залучено 5600 поліцейських.

    Ближче до вечора мирні акції переросли в безлади, внаслідок чого постраждало 30 співробітників поліції.

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    У Берліні «відсвяткували» першотравень: у сутичках поранено 30 поліцейських
    У Берліні «відсвяткували» першотравень: у сутичках поранено 30 поліцейських
    У Берліні «відсвяткували» першотравень: у сутичках поранено 30 поліцейських
    Фото Reuters

    Заворушення почалися після ходи в окрузі Нойкельн-Кройцберг, в якому брали участь від 8 до 10 тис. осіб. Через годину після початку заходу поліція зупинила ходу, оскільки учасники були без масок і не дотримувалися дистанції.

    В знак протесту демонстранти почали кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння. Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей, а також водяні гармати для гасіння пожеж, викликаних підпалюванням сміттєвих баків демонстрантами. Затримано близько 240 осіб.

    Також першотравневі демонстрації відбулись у кількох інших містах Німеччини, включаючи Гамбург та Лейпциг.

    Теги: Німеччина протест поліція
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