Першотравневі демонстрації у містах Франції переросли у сутички з поліцією

Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху «жовтих жилетів», переросла в сутички з поліцією

Деякі маніфестанти почали кидати в правоохоронців пляшки з фарбою і петарди

У Парижі на першотравневій демонстрації відбулися зіткнення поліції і маніфестантів, про це повідомляє BFM TV.

Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху «жовтих жилетів», переросла в сутички з поліцією. Все почалося, коли колонна демонстрантів відійшла від площі Республіки. Повідомляється, що деякі маніфестанти почали кидати в поліцію пляшки з фарбою і петарди.

Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ і почали відтісняти маніфестантів. Щонайменше 17 осіб було заарештовано.

Для підтримки порядку на демонстрації були задіяні 5 тисяч поліцейських і жандармів.

Manif du 1er mai : Des tensions éclatent déjà à Nantes entre les forces de l’ordre et les manifestants devant la préfecture. pic.twitter.com/xMNg7zhNY7 — .-_-* Énigma /// (@nigma14716121) May 1, 2021

Першотравневі демонстрації проходять і в інших містах Франції. Зокрема у Марселі і Нанті на вулиці вийшли 3500 і 3700 людей відповідно.

У Ліоні також сталися сутички між поліцією і маніфестантами – повідомляється про 27 поранених поліцейських і жандармів. У Нанті поліція застосувала проти демонстрантів водомети.

Раніше француженки провели зухвалу акцію проти локдауну. Власники бутіків жіночої білизни у Франції виступають проти локдауну і вважають, що спіднє має бути у списку товарів першої необхідності. У знак протесту сотні жінок надіслали поштою трусики на адресу офісу прем'єр-міністра Жана Кастекса.