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    Першотравневі демонстрації у містах Франції переросли у сутички з поліцією

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    Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху &laquo;жовтих жилетів&raquo;, переросла в сутички з поліцією - Першотравневі демонстрації у містах Франції переросли у сутички з поліцією
    Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху «жовтих жилетів», переросла в сутички з поліцією
    Фото: eurointegration.com.ua

    Деякі маніфестанти почали кидати в правоохоронців пляшки з фарбою і петарди

    У Парижі на першотравневій демонстрації відбулися зіткнення поліції і маніфестантів, про це повідомляє BFM TV.

    Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху «жовтих жилетів», переросла в сутички з поліцією. Все почалося, коли колонна демонстрантів відійшла від площі Республіки. Повідомляється, що деякі маніфестанти почали кидати в поліцію пляшки з фарбою і петарди.

    Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ і почали відтісняти маніфестантів. Щонайменше 17 осіб було заарештовано.

    Для підтримки порядку на демонстрації були задіяні 5 тисяч поліцейських і жандармів.

    Першотравневі демонстрації проходять і в інших містах Франції. Зокрема у Марселі і Нанті на вулиці вийшли 3500 і 3700 людей відповідно.

    У Ліоні також сталися сутички між поліцією і маніфестантами – повідомляється про 27 поранених поліцейських і жандармів. У Нанті поліція застосувала проти демонстрантів водомети.

    Раніше француженки провели зухвалу акцію проти локдауну. Власники бутіків жіночої білизни у Франції виступають проти локдауну і вважають, що спіднє має бути у списку товарів першої необхідності. У знак протесту сотні жінок надіслали поштою трусики на адресу офісу прем'єр-міністра Жана Кастекса.

    Теги: Франція поліція
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