У Білорусі не будуть розташовувати російську військову базу на своїй території



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Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, то це не сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні, - Макей

Голова МЗС Білорусі зазначив, що сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що немає ніякого сенсу розташовувати російську військово-повітряну базу на території країни, тому у порядку денному російсько-білоруських відносин це питання не стоїть.

Про це голова МЗС сказав в інтерв’ю РБК.

За словами Макея, з урахуванням розвитку сучасних технологій в цьому немає сенсу.

«Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети», - сказав голова МЗС Білорусі.

«Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні», - вважає Макей.

Дипломат запевняє, що таке рішення Мінська не пов'язане з позицією європейських сусідів, тому що «ніколи в Білорусі не будуть приймати принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил».

За його словами, якщо керівництво Білорусі приймає рішення, то воно керується тільки одним принципом: відповідає це національним інтересам чи ні.

Раніше в інтерв'ю газеті «Коммерсант» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу «неприємним епізодом».

Разом з тим він зазначив, що головним є те, що в Мінську підтверджують союзницький характер відносин з Москвою.