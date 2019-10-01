У Білорусі не будуть розташовувати російську військову базу на своїй території
Голова МЗС Білорусі зазначив, що сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що немає ніякого сенсу розташовувати російську військово-повітряну базу на території країни, тому у порядку денному російсько-білоруських відносин це питання не стоїть.
Про це голова МЗС сказав в інтерв’ю РБК.
За словами Макея, з урахуванням розвитку сучасних технологій в цьому немає сенсу.
«Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети», - сказав голова МЗС Білорусі.
«Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні», - вважає Макей.
Дипломат запевняє, що таке рішення Мінська не пов'язане з позицією європейських сусідів, тому що «ніколи в Білорусі не будуть приймати принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил».
За його словами, якщо керівництво Білорусі приймає рішення, то воно керується тільки одним принципом: відповідає це національним інтересам чи ні.
Раніше в інтерв'ю газеті «Коммерсант» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу «неприємним епізодом».
Разом з тим він зазначив, що головним є те, що в Мінську підтверджують союзницький характер відносин з Москвою.