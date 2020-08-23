Міністр оборони Білорусі пригрозив використанням армії в разі порушення протестувальниками порядку



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Міністр оборони Білорусі Хренін

«Під прапорами, які зараз використовують мітингувальники, «фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей» – міністр оборони

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звернувся до мітингувальників і пригрозив використанням армії в разі порушення протестувальниками порядку. Відповідне відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі «ВоенТВ Беларуси».

«У свою останню війну Білорусь втратила кожного третього. Практично Білорусь було стерто з лиця землі. На пошану пам’яті, скорботи і печалі на нашій землі встановлено тисячі меморіалів та пам’ятників, і вони для нас священні. Наші люди до них ходять помолитися і покласти квіти», – зазначив він.

Міністр заявив, що не може спокійно дивитися, «як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, у цих священних місцях відбуваються акції».

«Категорично попереджаю: в разі порушення порядку і спокою в цих місцях, ви справу матимете не з міліцією, а з армією», – підкреслив він.

Нагадаємо, у Мінську тисячі жінок провели акцію проти насильства.

До слова, Лукашенко закликав білорусів пробачити силовиків за помилки.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Також у МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій.

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