Ключовим на наступній сесії питанням стане бюджет на 2021 рік, – Разумков



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Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори

Голова Верховної Ради Дмитра Разумкова заявив, що на майбутній сесії парламенту ключовим питанням стане бюджет на 2021 рік.

Про це він заявив під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не «під ялинку», – сказав спікер.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.

«Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце», – додав він.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань.

Як повідомлялося, деякі депутати монобільшості не візьмуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради 25 серпня через коронавірусну хворобу. Щонайменше двоє нардепів від «Слуги народу» хворі на Covid-19.

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