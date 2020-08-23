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    Зеленський сказав, що б він зробив на місці Лукашенка

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    <p>Володимир Зеленський вважає, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори</p> - Зеленський сказав, що б він зробив на місці Лукашенка

    Володимир Зеленський вважає, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори

    Президент України призначив би нові вибори, «щоб ні у кого не було питань»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори, оскільки це дасть можливість врегулювати політичну кризу в країні.

    Про це в інтерв'ю телеканалу Euronews заявив президент України Володимир Зеленський.

    Він зазначив, що на голосування мають бути запрошені міжнародні спостерігачі.

    «Уявімо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я – впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць – нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату, не було б питань ні у кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович переміг, він би переміг», – заявив Зеленський.

    Президент України додав, що в разі справедливої передвиборчої кампанії все в країні пройшло б «спокійно, без крові, чесно та увійшло б в історію».

    Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

    Згодом Зеленський відреагував на заяву Лукашенка щодо «вимог України провести нові вибори в Білорусі».

    Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тихановська набрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

    Як відомо, білоруська опозиція поки не має кандидата в президенти у разі можливих перевиборів.

    До слова, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з представником Держдепу.

    Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

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