У Білорусі робітники ще одного заводу оголосили страйк проти фальсифікацій на виборах президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше білоруські Telegram-канали поширювали інформацію про «план Б» на випадок, якщо чинного президента Білорусії Олександра Лукашенко оголосять переможців на виборах

До страйкарів вийшов директор заводу і натякнув, що сьогодні зарплатня, але робітники продовжують протест

У Білорусі страйк проти фальсифікацій на президентських виборах оголосили робітники Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ).

Відеозапис з підприємства з'явилася в Telegram-каналі NEXTA Live білоруського журналіста Степана Путіло.

«Вийшов директор заводу - натякнув на те, що всі ж пам'ятають, що сьогодні зарплата. Але народ сказав, що їх не залякати! Люди не перестають підходити», - зазначають очевидці. Робочі підтримали заклик опозиції почати страйк.

Раніше білоруські Telegram-канали поширювали інформацію про «план Б» на випадок, якщо чинного президента Білорусії Олександра Лукашенко оголосять переможців на виборах.

«Приходьте на роботу і збирайтеся разом на території підприємства. Ваші вимоги до керівництва прості: публічно підтримати проведення нових і чесних виборів, а також максимально сприяти цьому», - говорилося в пам'ятці.

Нагадаємо, 10 серпня у Білорусі металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».