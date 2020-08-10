Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів



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На заводі працює близько 11 тис людей

Про можливий страйк «в разі нечесних виборів» працівники підприємства попереджали своє керівництво ще в кінці липня - ЗМІ

У Білорусі співробітники металургійного заводу оголосили страйк через незгоду з результатами виборів президента республіки. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

«БМЗ вийшов на страйк!» - пише видання.

Автори каналу відзначають, що про можливий страйк «в разі нечесних виборів» працівники підприємства попереджали своє керівництво ще в кінці липня.

Також зазначається, що «з'являються перші повідомлення про те, що БелАЗ (Білоруський автомобільний завод) також встав на страйк», проте ця інформація перевіряється.

Як повідомлялося, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

До відома, Білоруський металургійний завод розташований в місті Жлобин. Він побудований в 1984 році вод. Кількість персоналу складає близько 11 тис. осіб.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.