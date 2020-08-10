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    У світі

    Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів

    • Розсилка
    На заводі працює близько 11 тис людей - Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів
    На заводі працює близько 11 тис людей

    Про можливий страйк «в разі нечесних виборів» працівники підприємства попереджали своє керівництво ще в кінці липня - ЗМІ

    У Білорусі співробітники металургійного заводу оголосили страйк через незгоду з результатами виборів президента республіки. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

    «БМЗ вийшов на страйк!» - пише видання.

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    Автори каналу відзначають, що про можливий страйк «в разі нечесних виборів» працівники підприємства попереджали своє керівництво ще в кінці липня.

    Також зазначається, що «з'являються перші повідомлення про те, що БелАЗ (Білоруський автомобільний завод) також встав на страйк», проте ця інформація перевіряється.

    Як повідомлялося, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

    До відома, Білоруський металургійний завод розташований в місті Жлобин. Він побудований в 1984 році вод. Кількість персоналу складає близько 11 тис. осіб.

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. 

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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