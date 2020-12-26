  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вірменська опозиція не погодилась на дострокові вибори без відставки Пашиняна

    • Розсилка
    Опозиціонери вимагають&nbsp;відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна - Вірменська опозиція не погодилась на дострокові вибори без відставки Пашиняна
    Опозиціонери вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна

    Пашинян запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році

    У Вірменії представники опозиції не погоджуються на дострокові парламентські вибори без відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Кілька опозиційних політичних партій Вірменії, які організували масові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, відкидають запропонований головою уряду сценарій проведення дострокових парламентських виборів», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, таку думку висловили у соцмережах представники опозиційних партій «Дашнакцутюн», «Вітчизна» та Республіканської партії.

    Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку, якщо таким буде рішення народу. Він також запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році.

    Як відомо, 22 грудня опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані на площі Республіки стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», який вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

    «Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». Вони також критикують владу за нездатність впоратися з наслідками.

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

    Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я. 

    Теги: вибори відставка партії політика Вірменія опозиція Нікол Пашинян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies