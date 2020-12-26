Вірменська опозиція не погодилась на дострокові вибори без відставки Пашиняна

Пашинян запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році

У Вірменії представники опозиції не погоджуються на дострокові парламентські вибори без відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Кілька опозиційних політичних партій Вірменії, які організували масові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, відкидають запропонований головою уряду сценарій проведення дострокових парламентських виборів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, таку думку висловили у соцмережах представники опозиційних партій «Дашнакцутюн», «Вітчизна» та Республіканської партії.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку, якщо таким буде рішення народу. Він також запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році.

Як відомо, 22 грудня опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані на площі Республіки стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», який вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

«Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». Вони також критикують владу за нездатність впоратися з наслідками.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я.