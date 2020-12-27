«Вибори в Афганістані кращі». Трамп назвав Байдена «фейковим президентом»

За словами Трампа, обраний президентом США Джо Байден – фейковий глава держави через голосування поштою

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Про це Трамп написав у Twitter.

За словами Трампа, обраний президентом США Джо Байден – фейковий глава держави через голосування поштою, яке він вважає фальсифікованим.

«Молодий військовий, який служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!», – написав Трамп.

Зазначимо, що Twitter позначив висловлювання Трампа посиланням, за яким пропонується дізнатися про безпечність процедури голосування поштою.

Зазначимо, Дональд Трамп вважає, що міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

У Вашингтоні 6 січня відбудеться засідання колегії вибірників для остаточного затвердження результатів виборів в США, на яких переможцем став кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден. Процедура пройде в Конгресі.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп ветував бюджет, який передбачав допомогу Україні та санкції проти РФ.