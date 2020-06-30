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    У світі

    У Білорусі з президентських виборів зняли одного із конкурентів Лукашенка

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    Центральна виборча комісія Білорусі зняла з виборів Валерія Цепкала - У Білорусі з президентських виборів зняли одного із конкурентів Лукашенка
    Центральна виборча комісія Білорусі зняла з виборів Валерія Цепкала

    ЦВК Білорусі не прийняла кілька тисяч підписів за Цепкала

    Центральна виборча комісія Білорусі зняла з президентських виборів кандидата Валерія Цепкала.

    Про це повідомляє видання «Наша Ніва».

    За даними ЦВК, Цепкало зібрав понад 75 зі 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації кандидатом у президенти. Однак він передав у Виборчу комісію понад 106 тисяч голосів, проте ЦВК визнала менше половини з них.

    Після перевірок Віктор Бабаріко зібрав 165 744 підписів, Олександр Лукашенко - понад 1,9 млн, Ганна Конопацька - 146 588, Сергій Черечня - 143 109, Андрій Дмитрієв - 106 841, Світлана Тіхановска - 104 757.

    Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що «дав сигнал» для затримання свого опонента, блогера Сергія Тихановського

    Також президент Білорусі припускає, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації навколо «Белгазпромбанку» (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент – Віктор Бабарико.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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