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    У світі

    У Кремлі анонсували зустріч Путіна та Лукашенка

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    <p>Президент Білорусі та Росії зустрінуться у Тверській області</p> - У Кремлі анонсували зустріч Путіна та Лукашенка

    Президент Білорусі та Росії зустрінуться у Тверській області

    Двостороння зустріч має відбутися 30 червня

    Президенти Росії і Білорусії Володимир Путін і Олександр Лукашенко 30 червня проведуть двосторонню зустріч.

    Про це повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

    Зустріч повинна відбутися у рамках відкриття Ржевського меморіалу Радянському солдату в Тверській області. Путін запросив білоруського колегу на захід 24 червня під час параду в Москві.

    На запитання журналістів, чи відбудуться переговори Пєсков сказав: «Підтверджуємо».

    Зазначимо, що напередодні Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками Мінської області заявив, що єдиним союзником РФ є Білорусія.

    «Я часто Путіну про це говорю: «Я розумію тебе, ти не можеш Білорусь втратити. Я розумію, що воювати, щоб зберегти Білорусь, ти теж не можеш», - сказав білоруський лідер.

    До слова, Лукашенко хоче «рішуче» змінити Конституцію Білорусі.

    Як відомо, у Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію. За його словами, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.

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