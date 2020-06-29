У Кремлі анонсували зустріч Путіна та Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі та Росії зустрінуться у Тверській області

Двостороння зустріч має відбутися 30 червня

Президенти Росії і Білорусії Володимир Путін і Олександр Лукашенко 30 червня проведуть двосторонню зустріч.

Про це повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Зустріч повинна відбутися у рамках відкриття Ржевського меморіалу Радянському солдату в Тверській області. Путін запросив білоруського колегу на захід 24 червня під час параду в Москві.

На запитання журналістів, чи відбудуться переговори Пєсков сказав: «Підтверджуємо».

Зазначимо, що напередодні Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками Мінської області заявив, що єдиним союзником РФ є Білорусія.

«Я часто Путіну про це говорю: «Я розумію тебе, ти не можеш Білорусь втратити. Я розумію, що воювати, щоб зберегти Білорусь, ти теж не можеш», - сказав білоруський лідер.

До слова, Лукашенко хоче «рішуче» змінити Конституцію Білорусі.

Як відомо, у Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію. За його словами, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.