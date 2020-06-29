Лукашенко зізнався, що «дав сигнал» відкрити справу проти опонента



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Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що «дав сигнал» для затримання свого опонента, блогера Сергія Тихановського. Про це повідомляє Радыё Свабода.

Лукашенко вважає, що його політичні опоненти хочуть розхитати ситуацію всередині країни і «піти наступом на чинну владу».

«Так, я дав сигнал щодо Тихановському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний – у будь-якій ролі», – сказав Лукашенко.

Також президент Білорусі припускає, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації навколо «Белгазпромбанку» (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент – Віктор Бабарико.

«Коли ми цей газпромівський банк прихлопнули – вони все зрозуміли… Всі страждають: ах, Лукашенко посадив (Бабарика – ред.). А ми нікого туди не кликали, ми діємо за законом, як це було завжди», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.