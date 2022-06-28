Ексміністр оборони Болгарії оцінив вплив російської пропаганди на співвітчизників

«Для тез російської пропаганди тут досить сприятливий ґрунт»

У Болгарії суспільство більш сприйнятливе до російської пропаганди щодо України, ніж у інших країнах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

За словами ексміністра, ставлення болгар до України зумовлене не лише нинішньою пропагандою Росії, а й тією інформаційною обробкою, яка велася протягом більш ніж 150 років.

«Ситуація дуже складна. Останні дослідження показують, що 30% болгарського населення схвалюють тезу, що Україна є споконвічно російською територією. Тобто для тез російської пропаганди тут досить сприятливий ґрунт. Більш сприятливий, ніж в інших країнах. Тому й ураження тут серйозніші. Вони, до речі, є наслідком не лише сьогоднішньої, а й тієї пропаганди, яка ведеться у Болгарії вже більш ніж 150 років і яка не припиняє розповідати болгарам, що Росія – це матір-визволителька, якій вони мають всім завдячувати. І з цього капкана дуже важко вирватися, оскільки сьогодні є чимало сил, які продовжують підігрівати такі настрої, у тому числі і у парламенті», – зазначив він.

Тагарев звернув увагу і на гібридну війну, яку Росія зараз веде проти Болгарії на прикладі ситуації з відставкою уряду країни.

«Силу російської гібридної війни проти Болгарії можна було побачити на прикладі нещодавньої ситуації навколо нашого уряду, який, я вважаю, був найкращим, що сталося з Болгарією за останній час. Як тільки він прийняв адекватні, на користь Болгарії, заходи після припинення «Газпромом» постачання газу, він одразу став об'єктом атак з різних напрямків та приводів і лише з однією метою: відправити його у відставку. Що, на жаль, і сталося», – сказав експосадовець.

Тагарев наголосив, що аби ефективно протидіяти російській гібридній загрозі, «треба докладати титанічних зусиль». Він також зазначив, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пропаганда РФ у Болгарії посилилася.

«Дуже посилилась російська пропаганда. Попри те, що після рішення ЄС наша Рада з електронних ЗМІ заборонила трансляцію RT і Sputnik, (які, до речі, у Болгарії ніхто не дивився), у нас є 6-7 російських каналів, які транслюються 24/7. Їх, як показують результати соціологічних досліджень, дивиться 16-17% населення. А це – близько мільйона людей. Я вже не говорю про соціальні мережі. Там взагалі коїться жах», – сказав він.

Болгарський ексміністр зазначив, що на телеканалі Болгарської соціалістичної партії, яка є частиною правлячої коаліції, показують сюжети про американські біолабораторії в Україні. В результаті, як свідчать соцдослідження, частина населення вірить цій інформації.

«І що ми можемо після цього хотіти, якщо таке показує телеканал правлячої партії?» – заявив Тагарев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це заявив Славі Тріфонов – лідер партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції. За словами Тріфонова, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

Згодом депутатська група ГЄРБ-СДС внесла до парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим. Всі 59 народних депутатів від опозиційної депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.

Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні.

Додамо, що ексміністр оборони Болгарії Тодор Тагарев висловив думку, що певною мірою нерішучість НАТО була однією з причин, чому Росія зважилася на повномасштабну агресію щодо України.

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