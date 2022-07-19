Ремонт української військової техніки в Болгарії не розпочався: названо причину

Ремонт української військової техніки в Болгарії досі не розпочався

Ремонт української військової техніки в Болгарії досі не розпочався, оскільки все ще тривають переговори з українською стороною на рівні компаній. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Драгомір Заков, повідомив кореспондент «Главкому».

«Координація трохи більша, переговори ще не завершені, але ми точно маємо можливості. Питання в тому, коли саме ми можемо розпочати ремонт», – зазначив він.

Варіант із ремонтом української військової техніки на болгарських ремонтних заводах став можливим після візиту болгарської урядової делегації на чолі з прем’єр-міністром Кірілом Петковим до Києва наприкінці квітня. Також на початку травня болгарський парламент доручив уряду вжити заходів для надання Україні гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги.

Пізніше, в середині травня, Болгарія прийняла групу експертів з України, які прибули для огляду болгарських ремонтних заводів, на яких мала ремонтуватись українська військова техніка. До її складу входили офіційні представники українського уряду, а також представники оборонно-промислового комплексу. В ході візиту також відбулась зустріч членів української делегації з представниками болгарського міністерства оборони.

Як заявляє болгарська сторона, болгарські ремонтні заводи мають широкі можливості для ремонту військової техніки, зокрема бронетехніки – танків та бронетранспортерів. Свого часу болгарські заводи були найбільшою військово-ремонтною базою техніки радянського зразка, яка мала обслуговувати не лише Болгарію, а й весь Варшавський договір.

Раніше Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні. Також повідомлялося, що Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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