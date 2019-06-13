У Британії на виборах прем'єр-міністра лідирує Джонсон



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На посаду лідера правлячої у Великобританії Консервативної партії і прем'єр-міністра країни офіційно претендують 10 політиків

Джонсон отримав 114 голосів - більше третини від загальної кількості членів партії в палаті громад

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон отримав найбільше голосів за підсумками першого туру голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

Друге місце посів міністр охорони здоров'я Джеремі Хант, який отримав 43 голоси, третє - міністр у справах екології Майкл Гоув, отримавши 37 голосів, четверте - депутат Домінік Рааб (27), п'яте - глава МВС Саджида Джавід (23). Шосте місце за міністром охорони здоров'я Меттью Хенкок (20), а сьому сходинку посів міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт (19).

Всі вони подолали поріг у 5% від загального числа депутатів палати громад, що дає їм право брати участь у другому турі виборів, який пройде 18 червня.

З гонки за пост лідера Консервативної партії вибули три кандидата - Андреа Ледсом, Естер Маквей і Марк Харпер.

Нагадаємо, на посаду лідера правлячої у Великобританії Консервативної партії і прем'єр-міністра країни офіційно претендують 10 політиків.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.