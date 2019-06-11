США направили офіційний запит на екстрадицію Ассанжа



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Наразі Ассанж відбуває покарання в Британії

Договір між США і Великою Британією передбачав, щоб запит був направлений протягом 60 днів після арешту Ассанжа

Міністерство юстиції США направило Великій Британії офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє Washington Post.

Згідно з даними обізнаного чиновника, який говорив з виданням на умовах анонімності, запит від Мін'юсту США був відправлений у четвер на минулому тижні.

За його словами, договір між США і Великою Британією передбачав, щоб запит був направлений протягом 60 днів після арешту Ассанжа, який стався 11 квітня в посольстві Еквадору в Лондоні.

Цей же договір забороняє США переслідувати засновника WikiLeaks у судовому порядку за будь-які передбачувані злочини, що виходять за рамки вказаних у запиті про видачу, якщо тільки вони не відбудуться пізніше.

Наразі Ассанж відбуває покарання в Британії.

Нагадаємо, 1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Джерело: Інтерфакс-Україна