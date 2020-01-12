У Британії вважають, що США втрачають світове лідерство
Міністр оборони Британії Бен Воллес
Британія має менше покладатися на Америку – міністр оборони
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що США втрачають світове лідерство і це може бути поганим для всього світу.
Про це він сказав під час інтерв’ю The Sunday Times.
На його думку, те, що США вивели війська із Сирії і те, що Трамп звернувся до НАТО із вимогою брати більш активну участь у ситуації на Близькому Сході говорить про те, що Америка може втратити позиції світового лідерства у військовій сфері.
Також Бен Воллес переконаний, що у зв’язку з цим Британія має переглянути свою оборонну стратегію і стати незалежною від США.
«Лондон очікує гіршого, але сподівається на краще», – зазначив він і додав, що втрата світового лідерства Штатами може погано позначитися на всьому світові.
Нагадаємо, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда буде послом Європейського Союзу в Великій Британії після Brexit.
Як повідомлялося, Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів.