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    У світі

    У Британії вважають, що США втрачають світове лідерство

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    <p>Міністр оборони Британії Бен Воллес&nbsp;</p> - У Британії вважають, що США втрачають світове лідерство

    Міністр оборони Британії Бен Воллес 

    Британія має менше покладатися на Америку – міністр оборони

    Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що США втрачають світове лідерство і це може бути поганим для всього світу.

    Про це він сказав під час інтерв’ю The Sunday Times.

    На його думку, те, що США вивели війська із Сирії і те, що Трамп звернувся до НАТО із вимогою брати більш активну участь у ситуації на Близькому Сході говорить про те, що Америка може втратити позиції світового лідерства у військовій сфері.

    Також Бен Воллес переконаний, що у зв’язку з цим Британія має переглянути свою оборонну стратегію і стати незалежною від США.

    «Лондон очікує гіршого, але сподівається на краще», – зазначив він і додав, що втрата світового лідерства Штатами може погано позначитися на всьому світові.

    Нагадаємо, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда буде послом Європейського Союзу в Великій Британії після Brexit.

    Як повідомлялося, Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів.

    США міністр НАТО Brexit Велика Британія
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