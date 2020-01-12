У Британії вважають, що США втрачають світове лідерство



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Міністр оборони Британії Бен Воллес

Британія має менше покладатися на Америку – міністр оборони

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що США втрачають світове лідерство і це може бути поганим для всього світу.

Про це він сказав під час інтерв’ю The Sunday Times.

На його думку, те, що США вивели війська із Сирії і те, що Трамп звернувся до НАТО із вимогою брати більш активну участь у ситуації на Близькому Сході говорить про те, що Америка може втратити позиції світового лідерства у військовій сфері.

Також Бен Воллес переконаний, що у зв’язку з цим Британія має переглянути свою оборонну стратегію і стати незалежною від США.

«Лондон очікує гіршого, але сподівається на краще», – зазначив він і додав, що втрата світового лідерства Штатами може погано позначитися на всьому світові.

Нагадаємо, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда буде послом Європейського Союзу в Великій Британії після Brexit.

Як повідомлялося, Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів.