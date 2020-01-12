Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану, – CNN



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Фото: CNN

Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові

Військовослужбовці США на базі «Айн Аль-Асад» в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу.

Про це повідомляє CNN.

«Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах», – йдеться в повідомленні.

Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.

Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.