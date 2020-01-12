Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану, – CNN
Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові
Військовослужбовці США на базі «Айн Аль-Асад» в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу.
Про це повідомляє CNN.
«Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах», – йдеться в повідомленні.
Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.
Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.
Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.
Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.
В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.
За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.
У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.
Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.