У Держдепі США заявили про наміри ізолювати Іран



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Керівник пресслужби Державного департаменту США Морган Ортагус

Вашингтон планує посилити дипломатичну та економічну ізоляцію Ірану

Керівник пресслужби Державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що однією з важливих цілей політики Америки щодо Ірану є посилення ізоляції країни. Про це повідомляє Fox News.

За словами керівника пресслужби Держдепу США, посилений інтерес до стратегії Вашингтону виник після вбивства командира силами спецпризначення «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Окрім цього на побудову американської політики стосовно Ірану вплинули атаки військових баз США із застосуванням балістичних ракет.

«Наша стратегія – дипломатично та економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитися як нормальна країна», – заявила Ортагус.

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Ірані, які почалися після після визнання факту збивання літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими. Трамп опублікував слова підтримки іранцям перською мовою.

Нагадаємо, Мінфін США розширив санкції проти Ірану.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.