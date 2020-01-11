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    У світі

    ЄС визначився із послом у Британії після Brexit

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    Португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда&nbsp; - ЄС визначився із послом у Британії після Brexit
    Португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда 

    Посольство буде розташовуватися в нинішньому офісі Комісії в Вестмінстері

    Португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда буде послом Європейського Союзу в Великій Британії після Brexit.

    Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

    Португалець раніше був послом ЄС в Організації Об’єднаних Націй і в США і має багаторічну кар’єру в ЄС, включаючи посаду генерального директора Єврокомісії і глави кабінету колишнього президента Жозе Мануеля Баррозу.

    Він очолить делегацію, яка почне роботу 1 лютого.

    У день Brexit, 31 січня, офіс Комісії в Лондоні буде закритий, а на наступний день на його місці з’явиться нова делегація ЄС за зразком дипломатичної місії у Вашингтоні.

    По суті, ця делегація стане посольством, яким керує Європейська служба зовнішніх дій, зовнішньополітичний підрозділ ЄС.

    Посольство буде розташовуватися в нинішньому офісі Комісії в Вестмінстері. «Підготовка до відкриття нової делегації ЄС в Сполученому Королівстві в даний час завершується», – сказав представник ЄС.

    За словами прес-секретаря, в новому посольстві спочатку будуть працювати 26 осіб зі служби зовнішніх дій і Комісії. Це трохи менше третини від чисельності делегації ЄС у Вашингтоні, в якій працює близько 90 осіб, хоча тільки 30 з них є європейськими дипломатами.

    Остаточний мандат посольства буде визначено в Брюсселі наступного тижня.

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    Як повідомлялося, британська Палата громад остаточно схвалила угоду про Brexit.

    Нагадаємо, Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів.

    ЄС Brexit посольство Велика Британія
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