ЄС визначився із послом у Британії після Brexit



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Португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда

Посольство буде розташовуватися в нинішньому офісі Комісії в Вестмінстері

Португальський дипломат Жуан Вале де Алмейда буде послом Європейського Союзу в Великій Британії після Brexit.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Португалець раніше був послом ЄС в Організації Об’єднаних Націй і в США і має багаторічну кар’єру в ЄС, включаючи посаду генерального директора Єврокомісії і глави кабінету колишнього президента Жозе Мануеля Баррозу.

Він очолить делегацію, яка почне роботу 1 лютого.

У день Brexit, 31 січня, офіс Комісії в Лондоні буде закритий, а на наступний день на його місці з’явиться нова делегація ЄС за зразком дипломатичної місії у Вашингтоні.

По суті, ця делегація стане посольством, яким керує Європейська служба зовнішніх дій, зовнішньополітичний підрозділ ЄС.

Посольство буде розташовуватися в нинішньому офісі Комісії в Вестмінстері. «Підготовка до відкриття нової делегації ЄС в Сполученому Королівстві в даний час завершується», – сказав представник ЄС.

За словами прес-секретаря, в новому посольстві спочатку будуть працювати 26 осіб зі служби зовнішніх дій і Комісії. Це трохи менше третини від чисельності делегації ЄС у Вашингтоні, в якій працює близько 90 осіб, хоча тільки 30 з них є європейськими дипломатами.

Остаточний мандат посольства буде визначено в Брюсселі наступного тижня.

Як повідомлялося, британська Палата громад остаточно схвалила угоду про Brexit.

Нагадаємо, Британія вже втратила через Brexit 170 млрд доларів.