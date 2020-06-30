В Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо перша фаза тестування потенційної вакцини підтвердить свою безпечність для людей, то стартап планує на другому етапі розширити коло осіб до 400 - ЗМІ

Потенційна вакцина буде введена 30 здоровим людям до початку липня

Японський стартап Anges Inc розпочав клінічне тестування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу (Covid-19). Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що саме тестування буде проводитись у госпіталі при університеті Осаки.

Як повідомляє газета, потенційна вакцина буде введена 30 здоровим людям до початку липня.

«Потім впродовж восьми тижнів дослідники спостерігатимуть за побічними ефектами від вакцини та чи створює вона у пацієнтів антитіла проти Covid-19. Якщо перша фаза тестування потенційної вакцини підтвердить свою безпечність для людей, то стартап планує на другому етапі розширити коло осіб до 400», - йдеться у повідомленні.

У разі успішності другої фази Anges Inc сподівається між весною й осінню 2021 року отримати від японського уряду дозвіл на продаж вакцини проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини Covaxin проти коронавірусу на людях.

Станом на 30 червня у світі підтверджено 10 412 421 випадок захворювання на коронавірус. Померли від хвороби 508 228 осіб, одужали – 5 668 668.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

Також Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

Копіювати код для вставки

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.