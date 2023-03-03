У Брянську прогриміли вибухи в районі аеропорту

Пропагандисти повідомляють, що протиповітряна оборони збила БПЛА

Жителі Брянської області Росії почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що протиповітряна оборони збила БПЛА.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців.

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Російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.