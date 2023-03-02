Путін відреагував на події у Брянській області (відео)

Російський диктатор назвав терактом ранкові події на Брянщині

Президент РФ Володимир Путін звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації в Брянській області Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Він назвав ранкові події терактом та заявив, що так звана «українська ДРГ» відкрила вогонь по цивільним та розстріляла їхню машину, «не зупинилась навіть перед дітьми».

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«Саме такі люди хочуть позбавити нас історичної пам’яті, позбавити нас нашої історії, позбавити нас традиції та мови», – заявив російський диктатор.

Путін згадав про російського педагога Костянтина Ушинського, який мав українське походження. Диктатор процитував діяча та сказав, що це «жахливе насилля намагатися відняти в народу його мову», наче не Російська імперія впродовж декількох століть намагалася знищити українську мову, впроваджуючи Емський указ та Валуєвський циркуляр про заборону української мови.

Путін заявив, що «неонацисти та їх господарі» вчинили справжній злочин.

«Вони навіть не згадають про сьогодняшній злочин, не звернуть уваги, але знову повторю: нічого в них не вийде! Ми їх дожмемо!» – сказав Путін.

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Нагадаємо, що російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали.