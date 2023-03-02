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Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?
Пєсков ухилився від прямої відповіді про зміну «статусу СВО»
фото з відкритих джерел

Кремль не став виключати зміну «статусу СВО» через події у Брянській області

Президент РФ Володимир Путін скасував поїздку до Ставропольського краю через провокативні події у Брянській області, де, як стверджує російська влада, діє група диверсантів. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков не виключав можливу зміну «статусу СВО» через «дії терористів», які, як стверджують джерела російських пропагандистських ЗМІ в силових структурах, взяли в заручники місцевих жителів.

«Поки що не можу сказати», – відповів Пєсков на відповідне запитання.

При цьому Пєсков заявив, що Путін не планує проводити Радбез. Він не уточнював, чи планується засідання найближчим часом. Раніше про засідання, що готується, повідомив депутат Держдуми Андрій Гурулєв і джерела російських ЗМІ в силових структурах і нижній палаті парламенту.

Пєсков також зазначив, що Путін отримує постійні доповіді по лінії силових відомств та від губернатора про ситуацію в Брянській області, яку він назвав «атакою українських бойовиків».

«Йдеться про атаку терористів, вживаються заходи щодо їх знищення», – заявив Пєсков.

Вранці 2 березня в російських пропагандистських ЗМІ почали з'являтися численні суперечливі повідомлення про те, що на прикордонні населені пункти Сушани і Любечани в Климовському районі Брянської області Росії нібито було скоєно напад «ворожих українських ДРГ».

Нагадаємо, що після низки провокацій на території Брянської області Росії, до якої пропагандисти приплели українців, оперативне командування «Північ» зробило заяву та закликало українців ретельніше перевіряти інформацію, яку розповсюджує Російська Федерація.

Теги: путін прессекретар Дмитро Пєсков провокація росія

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