Російська провокація в Брянській області. Путін готує нову мобілізацію?

Кремль не став виключати зміну «статусу СВО» через події у Брянській області

Президент РФ Володимир Путін скасував поїздку до Ставропольського краю через провокативні події у Брянській області, де, як стверджує російська влада, діє група диверсантів. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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При цьому Пєсков не виключав можливу зміну «статусу СВО» через «дії терористів», які, як стверджують джерела російських пропагандистських ЗМІ в силових структурах, взяли в заручники місцевих жителів.

«Поки що не можу сказати», – відповів Пєсков на відповідне запитання.

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При цьому Пєсков заявив, що Путін не планує проводити Радбез. Він не уточнював, чи планується засідання найближчим часом. Раніше про засідання, що готується, повідомив депутат Держдуми Андрій Гурулєв і джерела російських ЗМІ в силових структурах і нижній палаті парламенту.

Пєсков також зазначив, що Путін отримує постійні доповіді по лінії силових відомств та від губернатора про ситуацію в Брянській області, яку він назвав «атакою українських бойовиків».

«Йдеться про атаку терористів, вживаються заходи щодо їх знищення», – заявив Пєсков.

Вранці 2 березня в російських пропагандистських ЗМІ почали з'являтися численні суперечливі повідомлення про те, що на прикордонні населені пункти Сушани і Любечани в Климовському районі Брянської області Росії нібито було скоєно напад «ворожих українських ДРГ».

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Нагадаємо, що після низки провокацій на території Брянської області Росії, до якої пропагандисти приплели українців, оперативне командування «Північ» зробило заяву та закликало українців ретельніше перевіряти інформацію, яку розповсюджує Російська Федерація.