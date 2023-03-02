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Боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині
фото ілюстративне

За словами бійця, під час вилазки на Брянщину постраждав один прикордонник, а заручників не брали

Боєць підрозділу «Російського Добровольчого Корпусу» підтвердив, що вони дійсно сьогодні вранці перебували у Брянській області. Про це чоловік анонімно повідомив в коментарі «Важным историям». 

За його словами, на вилазці в Брянську область відправились 45 бійців російського добровольчого корпусу.

«Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали», – повідомив він.

 Російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».

Нагадаємо, що українська розвідка оцінила події на Брянщині. Повідомлення про події у Брянській області є ознакою трансформації РФ і очищенням від диктатури Путіна. 

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Теги: путін смерть заручники чоловік провокація

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