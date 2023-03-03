З аеродрому в Єйську після вибухів зникло шість винищувачів: супутникові знімки

28 лютого на військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух

З аеродрому в російському місті Єйськ, де місцеві жителі бачили дим і заявляли про вибухи, зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки Planet.com.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За допомогою знімків за 15 лютого журналісти визначили, що раніше у східній частині летовища перебували два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

У центральній частині аеродрому фіксували три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27, а в західній частині — пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 28 лютого на військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.