У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)

На місце виїхали рятувальники

У передмісті Москви пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що саме сталося, поки що невідомо, проте вибух було чутно практично у всіх районах міста Коломна.

За попередніми даними, вибух стався в одному із сусідніх сіл. Наразі на місце виїхали рятувальники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.