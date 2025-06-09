У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства

У Чебоксарах пролунали сильні вибухи та здійнявся чорний дим

У ніч на 9 червня безпілотники атакували Чебоксари – столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. Пишуть про удари по заводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі бачили щонайменше два дрони над містом, а потім почули сильні вибухи та побачили чорний дим. Наразі офіційної інформації немає.

За даними Supernova+, у Чебоксарах приліт ВНДІР-Прогрес та АБС Електро, яке безпосередньо працює з МО РФ, створює навігаційну техніку.

«ВНДІР-Прогрес» – підприємство з розробки та виробництва електрообладнання у спеціальному виконанні, засноване у 2007 році в Чебоксарах, має філію в Санкт-Петербурзі, діяльність якої спрямована на розробку та виробництво суднових низьковольтних електророзподільних щитів та суднової автоматики.

«АБС Електротехніка» – підприємство з виробництва пристроїв для систем електропостачання підприємств різних галузей промисловості, підприємств комунального господарства та інфраструктурних об'єктів. Засновано в 2004 році, знаходиться в Чебоксарах.

Раніше ми писали, що Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.