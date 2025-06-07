У Харкові «шахед» влучив у цивільне підприємтсво

Внаслідок атаки у Харкові виникла потужна пожежа

У ніч на 7 червня Росія атакувала Харків «шахедами». У місті пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що російська окупаційна армія атакувала Харків «шахедами», у місті пролунала серія вибухів.

Як стало відомо, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу «шахед» у цивільне підприємство. Внаслідок атаки виникла потужна пожежа.

Інформації про постраждалих немає.

Раніше російська окупаційна армія атакувала Дніпро «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі тривогу оголосили о 22:18, а потім голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що існує шахедна небезпека.

Після цього у Дніпрі та області почали лунати вибухи. Місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО.

Вибухи періодично повторювалися та ближче до другої ночі почали надходити повідомлення про масовану атаку. Крім того, відомо, що внаслідок ударів розгорілася сильна пожежа.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.