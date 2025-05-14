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ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
фото: Shutterstock

Посли схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї

Сьогодні, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає «Главком».

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії», – йдеться у повідомленні.

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії фото 1
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Посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Нагадаємо, європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. 

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

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Теги: санкції росія Європейський союз

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