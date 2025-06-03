Операція «Павутина». Ігнат розповів, скільки ракет випустили по Україні уражені літаки

Спецоперація призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації

З літаків, які були пошкоджені чи знищені під час української спецоперації «Павутина», росіяни запустили по Україні понад 2,8 тис. ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв’ю «Українській правді».

Російські літаки запустили 2 437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них українські воїни збили 1916 ракет.

«Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті», – зазначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, також росіяни запустили по Україні понад 400 ракет Х-22, Х-32. Але в цьому випадку вдалося перехопити лиш декілька повітряних цілей.

«Тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кг бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають «вбивця авіаносців», оскільки призначення – атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети», – пояснив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.