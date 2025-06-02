Біля метро «Лісова» спалахнула маршрутка, стовп чорного диму видно здалеку (відео)

У мережі поширюються відео, де видно стовп чорного диму, що здіймається над місцем події

Інформація про причини загоряння відсутня

Сьогодні вранці у Києві поблизу станції метро «Лісова» загорілася маршрутка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На відео, які поширюються у мережі, можна побачити стовп чорного диму, який здіймається над місцем події.

Наразі інформація про причини загоряння та можливих постраждалих відсутня.

Рух транспорту в районі станції метро «Лісова» може бути тимчасово ускладнений.

Також сьогодні на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.

Також 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.