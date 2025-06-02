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Біля метро «Лісова» спалахнула маршрутка, стовп чорного диму видно здалеку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля метро «Лісова» спалахнула маршрутка, стовп чорного диму видно здалеку (відео)
У мережі поширюються відео, де видно стовп чорного диму, що здіймається над місцем події
скриншот відео

Інформація про причини загоряння відсутня

Сьогодні вранці у Києві поблизу станції метро «Лісова» загорілася маршрутка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

На відео, які поширюються у мережі, можна побачити стовп чорного диму, який здіймається над місцем події.

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Наразі інформація про причини загоряння та можливих постраждалих відсутня. 

Рух транспорту в районі станції метро «Лісова» може бути тимчасово ускладнений.  

Також сьогодні на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.

Також 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.

Теги: пожежа Київ громадський транспорт

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