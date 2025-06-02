Біля метро «Лісова» спалахнула маршрутка, стовп чорного диму видно здалеку (відео)
Інформація про причини загоряння відсутня
Сьогодні вранці у Києві поблизу станції метро «Лісова» загорілася маршрутка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
На відео, які поширюються у мережі, можна побачити стовп чорного диму, який здіймається над місцем події.
Наразі інформація про причини загоряння та можливих постраждалих відсутня.
Рух транспорту в районі станції метро «Лісова» може бути тимчасово ускладнений.
Також сьогодні на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.
Також 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.
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