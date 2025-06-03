Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»

Дан: У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки

Новий президент Румунії Нікушор Дан запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну

Румунія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це заявив новообраний президент Румунії Нікушор Дан під час саміту «Бухарестської дев’ятки», передає «Главком» з посиланням на Digi24.

За словами Данa, Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована Росією». Водночас він утримався від прямої відповіді на запитання про можливу більшу відкритість Румунії у питанні військової допомоги Україні.

«Я поки що не можу оцінити, які в цьому переваги чи ризики. У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки. Є різниця між тим, щоб мати на східному кордоні Україну, з якою у нас договір ще з 1997 року, і тим, щоб мати сусідом Росію або державу, яка перетворюється на Білорусь», – пояснив він.

Також Нікушор Дан додав, що питання військової допомоги можуть бути предметом обговорення під час його візиту до Одеси, запланованого на 11 червня.

Раніше ми писали, що новий президент Румунії Нікушор Дан незабаром здійснить візит в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«У мене була перша зустріч з президентом Румунії (на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі, – «Главком»), з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну, як найближчого члена і ЄС і НАТО. Ми домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку», – заявив президент.

Нагадаємо, що 26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки.

Як повідомлялося, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.