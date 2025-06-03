Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»
Дан: У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки
фото з відкритих джерел

Новий президент Румунії Нікушор Дан запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну

Румунія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це заявив новообраний президент Румунії Нікушор Дан під час саміту «Бухарестської дев’ятки», передає «Главком» з посиланням на Digi24.

За словами Данa, Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована Росією». Водночас він утримався від прямої відповіді на запитання про можливу більшу відкритість Румунії у питанні військової допомоги Україні.

«Я поки що не можу оцінити, які в цьому переваги чи ризики. У будь-якому разі Румунія продовжить підтримувати Україну, тому що це питання нашої власної безпеки. Є різниця між тим, щоб мати на східному кордоні Україну, з якою у нас договір ще з 1997 року, і тим, щоб мати сусідом Росію або державу, яка перетворюється на Білорусь», – пояснив він.

Також Нікушор Дан додав, що питання військової допомоги можуть бути предметом обговорення під час його візиту до Одеси, запланованого на 11 червня.

Раніше ми писали, що новий президент Румунії Нікушор Дан незабаром здійснить візит в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«У мене була перша зустріч з президентом Румунії (на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі, – «Главком»), з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну, як найближчого члена і ЄС і НАТО. Ми домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку», – заявив президент.

Нагадаємо, що 26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки.

Як повідомлялося, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Теги: росія Румунія Нікушор Дан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З'явився супутниковий знімок, який підтверджує знищення А-50
На аеродромі «Іваново» знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок
Сьогодні, 02:28
Ворог тисне на ЗСУ на Сумщині
Наступ на Сумщині: де армія РФ тисне найбільше
1 червня, 12:21
Полянський: Ми, своєю чергою, запросили засідання у зв'язку з погрозами міжнаціональному
Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»
27 травня, 14:54
У Підмосков’ї масштабна пожежа: палають склади (фото, відео)
У Підмосков’ї масштабна пожежа: палають склади (фото, відео)
16 травня, 06:19
Європейська федерація карате була проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона проігнорувала цей факт
Російський каратист, який незаконно відвідував Крим, здобув «золото» чемпіонату Європи
10 травня, 14:53
9 травня у Львові перебуває  35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав
Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду
9 травня, 15:25
У день виборів у листопаді 2024 року та після них було скоєно понад 85 тис. кібератак на румунську ІТ-систему
Проросійські хакери атакували урядові сайти Румунії в день виборів
5 травня, 11:17
Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Україна більше не просить, а диктує умови
Україна подолала психологічний бар'єр з Америкою
3 травня, 13:35

Політика

Південна Корея сьогодні обирає нового президента
Південна Корея сьогодні обирає нового президента
Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»
Президент Румунії заявив, що Україна є «кращим сусідом, ніж Росія або країна, контрольована РФ»
Турецький дипломат пояснив, чим корисна дружба Ердогана з Путіним
Турецький дипломат пояснив, чим корисна дружба Ердогана з Путіним
У США розслідують законність низки помилувань Байдена
У США розслідують законність низки помилувань Байдена
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
Операція «Павутина» була відповіддю на постійні атаки РФ – Шмигаль
Операція «Павутина» була відповіддю на постійні атаки РФ – Шмигаль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
65K
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
57K
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ
46K
Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс
38K
Польський Трамп. Кого обрали президентом наші сусіди

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua