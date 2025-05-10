На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік

Трагедія на Полтавщині: внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік

Сьогодні, 10 травня, близько 04:50 ранку, у селі Вербки Кременчуцького району Полтавської області сталася трагічна подія. За повідомленням ГУ Нацполіції в Полтавській області, внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий мешканець 1992 року народження, пише «Главком».

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців вранці. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала роботу зі встановлення обставин трагедії.

«За попередніми даними слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, стався вибух боєприпасу, що призвело до смерті чоловіка, 1992 року народження», - йдеться у офіційному повідомленні поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці проводять ретельний огляд території та з'ясовують причини та обставини, що призвели до вибуху зі смертельними наслідками.

Деталі інциденту та походження боєприпасу наразі невідомі. Слідство триває.

Нагадаємо, у Полтаві 5 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви відбулося прощання з військовослужбовцем Віктором Боровком та патрульним поліцейським Анатолієм Ілляшенком, які трагічно загинули внаслідок ДТП під час виконання службових обов’язків.