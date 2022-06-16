Чехія припинить грошові виплати українцям: кому саме

З початку повномасштабної війни Чехія видала українським біженцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту

Українським біженцям у Чехії припинять виплати гуманітарної допомоги в обсязі 500 крон (200 євро), якщо ті отримують від держави безкоштовне житло, харчування і гігієнічні засоби. Повідомляється, що такі заходи спрямовані проти «дотаційного туризму». Про це повідомляє Ruski.radio.cz.

Відтак, починаючи з другого місяця перебування українців в країні, фінансову допомогу нараховуватимуть за місцем постійної реєстрації: представники влади перевірятимуть, чи дійсно біженці живуть за заявленою ними адресою.

Разом з тим в уряді Чехії схвалили пропозицію Міністерства внутрішніх справ - там збираються забезпечувати житлом українських біженців навіть після того, як надзвичайний стан в країні завершиться в червні.

Згідно з прийнятим раніше законом, програма прийому українців повинна функціонувати й далі. Для цих цілей буде діяти система заходів під назвою Lex Ukraine: вона зобов'язує адміністративні органи Чехії (регіони та муніципалітети) надавати українцям тимчасове житло, а орендодавцям будуть платити за це від 200 до 350 крон.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни Чехія видала українським біженцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. Це дозволяє перебувати в країні протягом року і надає доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

За словами міністра праці та соціальних справ Мар'яна Юречки, станом на сьогодні в Чехії за тимчасового захисту працюють понад 70 тисяч біженців з України, а кількість самих біженців значно перевищує актуальні вакансії.

Нагадаємо, Чеський перевізник RegioJet 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).



