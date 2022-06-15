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  4. Зеленський пояснив чехам, чому вони мають бути зацікавлені в перемозі України (відео)
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    Політика

    Зеленський пояснив чехам, чому вони мають бути зацікавлені в перемозі України (відео)

    ЗСУ стоять на заваді апетитам країни-агресорки - Зеленський пояснив чехам, чому вони мають бути зацікавлені в перемозі України (відео)
    ЗСУ стоять на заваді апетитам країни-агресорки
    фото: Офіс президента

    «Вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн»

    Президент України Володимир Зеленський 15 червня виступив зі зверненням до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів.

    «Наголосив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Тому Україна має отримати все для перемоги. Сучасну й достатньо потужну зброю, фінансову допомогу й фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об'єднання й ніби Україна не потрібна Європі», – казав очільник держави.

    Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

    Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.

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    Теги: росія окупанти війна Чехія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський пояснив чехам, чому вони мають бути зацікавлені в перемозі України (відео)