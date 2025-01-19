У Чехії на показі військової техніки загинули люди

На показі історичної військової техніки в Чехії сталася аварія

У суботу, 18 січня, на півдні Чехії на показі історичної військової техніки перекинувся один з бронетранспортерів. Унаслідок цього загинули дві людини. Про це повідомляє чеська поліція.

Аварія сталася біля села Сватомирів.

Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, ще щонайменше вісім людей постраждали.

«Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги та вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля», – повідомив речник регіональної пожежної служби.

Мера міста Горні Дворшіте Зденека Кемені заявив, цей показ був приватним заходом, співорганізатором якого виступила місцева військово-історична асоціація.

Поліція Чехії розслідує інцидент, щоб встановити причини аварії.