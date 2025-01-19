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У Чехії на показі військової техніки загинули люди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Чехії на показі військової техніки загинули люди
Бронетранспортер перекинувся біля села Сватомирів
фото: поліція Чехії

На показі історичної військової техніки в Чехії сталася аварія

У суботу, 18 січня, на півдні Чехії на показі історичної військової техніки перекинувся один з бронетранспортерів. Унаслідок цього загинули дві людини. Про це повідомляє чеська поліція.

Аварія сталася біля села Сватомирів. 

Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, ще щонайменше вісім людей постраждали.

У Чехії на показі військової техніки загинули люди фото 1

«Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги та вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля», – повідомив речник регіональної пожежної служби.

Мера міста Горні Дворшіте Зденека Кемені заявив, цей показ був приватним заходом, співорганізатором якого виступила місцева військово-історична асоціація.

Поліція Чехії розслідує інцидент, щоб встановити причини аварії. 

Теги: військова техніка поліція Чехія аварія

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