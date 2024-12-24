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Уряд Італії схвалив подальшу військову допомогу Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Уряд Італії схвалив подальшу військову допомогу Україні
А в липні наступного року Італія проведе конференцію з відновлення України
фото з відкритих джерел

Востаннє італійський уряд схвалив виділення десятого пакета військової допомоги Україні на тлі її боротьби з російською агресією 16 грудня

Уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить «термінові положення щодо продовження дозволу» для передачі Україні необхідного озброєння. Про це повідомляє Ansa.

«Уряд схвалив продовження дозволу на постачання зброї в Україну», – йдеться в повідомленні.

Уряд схвалив декрет, що містить «термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України».

Зазначається також, що в липні наступного року Італія проведе конференцію з відновлення України.

Нагадаємо, уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він став десятим. Перелік допомоги, який Італія збирається передати Україні, є конфіденційним.

Окрім того, агенція Reuters повідомляла, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО Samp/T.

Як повідомлялося, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.

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Теги: Італія закон озброєння системи ППО військова допомога військова техніка війна окупанти ворог росія росіяни Україна

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