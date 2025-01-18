Прикордонники показали, як нищать ворожу техніку (відео)

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів

Прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони знищили колону ворожої техніки. Відповідне відео було опубліковане на сайті ДПСУ.

У п’ятницю, 17 січня, Державна прикордонна служба України повідомила про знищення ворожої колони, яка йшла у наступ на одному з напрямків.

На відео видно пошкоджену російську бронетехніку, рештки якої українські захисники нищать за допомогою FPV-дронів та безпілотників зі скидами.

«Під час виконання бойових завдань на одній із ділянок ведення активних бойових дій прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони, знищили колону ворожої техніки. За результатами спільної роботи українськими захисниками спалено три БМП та один БТР, окрім цього, ворог зазнав втрат й у живій силі», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч проти 18 січня у мережі поширилась інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ «Хортиця» заявили, що російських військ в місті немає, бої тривають на підступах.

Зазначається, що в мережі розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулось 155 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.