Прикордонники показали, як нищать ворожу техніку (відео)
Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів
Прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони знищили колону ворожої техніки. Відповідне відео було опубліковане на сайті ДПСУ.
У п’ятницю, 17 січня, Державна прикордонна служба України повідомила про знищення ворожої колони, яка йшла у наступ на одному з напрямків.
На відео видно пошкоджену російську бронетехніку, рештки якої українські захисники нищать за допомогою FPV-дронів та безпілотників зі скидами.
«Під час виконання бойових завдань на одній із ділянок ведення активних бойових дій прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони, знищили колону ворожої техніки. За результатами спільної роботи українськими захисниками спалено три БМП та один БТР, окрім цього, ворог зазнав втрат й у живій силі», – йдеться у повідомленні.
До слова, у ніч проти 18 січня у мережі поширилась інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ «Хортиця» заявили, що російських військ в місті немає, бої тривають на підступах.
Зазначається, що в мережі розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.
Протягом минулої доби відбулось 155 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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