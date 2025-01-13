Іноземні компанії модернізовуватимуть військову техніку для ЗСУ

Міноборони: Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомляє Міноборони.

Зазначається, що оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів», – сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

Міноборони наголошує, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Також врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

«Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії», – зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.

Нагадаємо, що після тривалих переговорів Німеччина має намір перенести центр, де ремонтують техніку для Збройних сил України зі Словаччини на свою територію.