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Посадовиця «Укрзалізниці» «зливала» своєму чоловіку-бойовику інформацію про ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посадовиця «Укрзалізниці» «зливала» своєму чоловіку-бойовику інформацію про ЗСУ
Посадовиця повідомляла окупантам напрямки та особливості вантажу військових ешелонів ЗСУ
фото: СБУ

Бухгалтерка однієї з філій АТ «Укрзалізниця» передавала дані ФСБ через свого чоловіка, який воює проти України

Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. «Зв’язковим» агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює проти України. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, посадовиця «зливала» окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні. Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

«Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала «додаткову» інформацію про перевезення у своїх колег. Отримані відомості агентка передавала ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює за рашистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім – її вивели на прямий зв’язок з російським куратором», – йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони.

За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави. У поле зору ФСБ вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області і приєднався до окупантів

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці планують заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. 

Раніше СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі. Вони заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним. Однак правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.

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Теги: СБУ Укрзалізниця ЗСУ військові військова техніка росія росіяни окупанти ФСБ

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