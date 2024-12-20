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Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про допомогу Україні на $1,2 млрд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про допомогу Україні на $1,2 млрд
Сполучені Штати виділили $175 млрд на допомогу Україні, в тому числі приблизно $61,4 млрд на безпекову допомогу
фото: Радіо Свобода

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні

Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України. Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.

За даними третього джерела, пакет включає перехоплювачі для протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси, але точний вміст очікується найближчими днями, коли пакет буде оголошено. 

За словами джерел, вартість пакета становитиме близько $1,2 млрд. Згідно з програмою USAI, військова техніка закуповується в оборонній промисловості або у партнерів, а не береться з американських запасів, а це означає, що її доставка на поле бою може зайняти місяці або роки.

Reuters наголошує, що пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення новообраного президента Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати виділили $175 млрд на допомогу Україні, в тому числі приблизно $61,4 млрд на безпекову допомогу.

Близько половини цієї безпекової допомоги надійшло через програму USAI, а решта була вилучена з наявних військових запасів на підставі президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA). Таким чином залишок коштів складає $5,6 млрд. 

Державний департамент і Пентагон відмовилися коментувати майбутнє оголошення, заявивши, що вони не обговорюють пакети допомоги у сфері безпеки до того, як вони будуть офіційно оприлюднені. Програма USAI стала благом для американських оборонних підрядників, які змогли отримати замовлення на нові зразки озброєнь і створити нові джерела доходу. 

Нагадаємо, колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон висловив сумнів, що обраний президент Дональд Трамп насправді наполягатиме на обмеженнях для України у використанні американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.  Джон Болтон стурбований, що через те, що члени ЄС бачать ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає: Ексрадник додав, що дозвіл на удари далекобійною зброєю США мали надати Україні ще три роки тому. За його словами, «затягування Джо Байдена внаслідок тривалих внутрішніх дебатів ускладнило, а то й унеможливило, спроможність України здійснити справжню стратегічну відповідь на російське вторгнення».

Раніше Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним. Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від допомоги Україні, Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

До слова, 19 листопада ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

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Теги: Джон Болтон війна США Джозеф Байден військова допомога Свобода Дональд Трамп радіо військова техніка боєприпаси президент Пентагон озброєння радник Україна

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