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Німеччина переносить центр з ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Німеччина переносить центр з ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини: причина
У Словаччині серед іншого ремонтували САУ Panzerhaubitze 2000
фото з відкритих джерел

Водночас Німеччина запевняє, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим

Після тривалих переговорів Німеччина має намір перенести центр, де ремонтують техніку для Збройних сил України зі Словаччини на свою територію. Про це пише ntv.

Зазначається, що центр вирішили передислокувати через те, що Братислава неодноразово демонструвала свою негнучкість в операційних процесах. 

Також на це рішення вплинули розбіжності в інтерпретації європейських митних правил.

А речник міністерства оборони Німеччини вказав на мінливі рамкові умови та, в деяких випадках, надзвичайно складні ремонтні заходи, які доводиться проводити на пошкоджених машинах.

Водночас у Німеччині запевнили, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим.

Ремонтний центр у Словаччині існує з кінця 2022 року для Panzerhaubitze 2000, броньованої колісної машини Dingo, артилерійської ракетної системи MARS II і зенітної установки Gepard.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова відправити миротворців в Україну.

До слова, триває 1031-й день повномасштабної війни. На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

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Теги: військова техніка війна росія Німеччина Україна ЗСУ

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