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Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
Прикордонники отримуватимуть в електроному вигляді інформацію з різних систем та реєстрів для перевірки даних українців
фото:Serhii Hudak

Кабмін вніс зміни до правил перетину державного кордону

Прикордонники зможуть перевіряти дані про українців, які збираються виїхати з України, автоматично з різних баз і реєстрів. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Зокрема, йдеться про зміни, які вніс Кабмін до правил перетину державного кордону громадянами України з метою забезпечення органам охорони Державної прикордонної служби під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем чи адміністратором яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Уповноважені службові особи Держприкордонслужби для перевірки документів безоплатно одержуватимуть інформацію з інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, адміністратором яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Нагадаємо, наприкінці вересня територіальні центри комплектування можуть почати надсилати штрафи військовозобовʼязаним, які порушили законодавство щодо військового обліку. 

Зазначимо, українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею.

Як повідомлялося, прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних.

До слова, львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон. Один з них для того спеціально розлучився з дружиною. На момент їхнього викриття обидві дружини були поруч з ухилянтом. Аферу прикордонники виявили під час перевірки документів.

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Теги: мобілізація українці прикордонники кордон Держприкордонслужба

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