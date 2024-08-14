Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців

ЗСУ попередили, що мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України закликав громадян, зокрема й іноземців, не перебувати у зоні бойових дій без дозволу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ (сил), чим створити додаткову загрозу життю як наших воїнів, так і цивільних громадян.

«Закликаємо громадян України та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення в районах бойових дій, зокрема і у двадцятикілометровій прикордонній зоні Сумської області», – підсумували у командуванні.

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