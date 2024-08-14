Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців
фото: glavcom.ua

ЗСУ попередили, що мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України закликав громадян, зокрема й іноземців, не перебувати у зоні бойових дій без дозволу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ (сил), чим створити додаткову загрозу життю як наших воїнів, так і цивільних громадян.

«Закликаємо громадян України та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення в районах бойових дій, зокрема і у двадцятикілометровій прикордонній зоні Сумської області», – підсумували у командуванні. 

Як раніше повідомляв «Главком», Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. 

Читайте також:

Теги: Генштаб війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час окупації обидва військових грабували місцевих жителів
Оголошено підозри двом військовим РФ, які знущалися з жителів Сумщини
Вчора, 06:52
Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб
12 серпня, 17:28
Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
9 серпня, 20:13
Видання пише, що Україна залучила механізовані сили, включно з танками, ускладнить її матеріально-технічну проблему
Чи вдасться ЗСУ захопити Курську АЕС? Прогноз від The Economist
8 серпня, 20:09
У квітні 2023 року, щойно отримав повістку, Олександр відразу вступив до війська
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо розвідника Олександра Германа
5 серпня, 09:00
Окупанти не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно
Окупанти нарощують сили на Запоріжжі
23 липня, 19:34
За результатами опитування, очікується, що темпи зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника сповільняться
Підвищення зарплат, брак працівників. Бізнес дав прогноз на 2024 рік
17 липня, 09:25
«Росія намертво зав'язла у війні в Україні»
Якщо в України така безвихідна ситуація, то для чого Росії мир?
16 липня, 08:08
Замах дещо збільшив шанси Трампа на виборах
Чи змінить замах на Трампа хід президентських виборів у США?
15 липня, 15:35

Події в Україні

Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців
Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі
Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело
Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині
Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині
Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України
Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
22K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
14K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
3285
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua